Фигуристка Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере
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«Я бы последние два года назвала одними из лучших в карьере. То есть 15-й получился лучшим по результатам, но последние два были лучше по моей спортивной форме, по моим прокатам на льду, по моей технической составляющей», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.
По её мнению, она никогда не находилась в такой хорошей форме, как в последние два сезона. При этом она не знает, как долго ей удастся пребывать в таких кондициях.
В минувшем сезоне Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что фигурист Андрей Лазукин отказался комментировать расставание с Туктамышевой.