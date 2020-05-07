Фигуристка Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, какой период считает лучшим в своей карьере.
Фигуристка Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере
  • © РИА Новости

«Я бы последние два года назвала одними из лучших в карьере. То есть 15-й получился лучшим по результатам, но последние два были лучше по моей спортивной форме, по моим прокатам на льду, по моей технической составляющей», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

По её мнению, она никогда не находилась в такой хорошей форме, как в последние два сезона. При этом она не знает, как долго ей удастся пребывать в таких кондициях.

В минувшем сезоне Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что фигурист Андрей Лазукин отказался комментировать расставание с Туктамышевой.

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