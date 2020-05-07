Боец UFC Олейник сдал тест на коронавирус

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сдал тест на коронавирус в преддверии выступления на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
Боец UFC Олейник сдал тест на коронавирус
  • © РИА Новости

«Мы с женой сдали тест на коронавирус», — цитирует Олейника ТАСС.

Как стало известно, российский спортсмен добирался в Джексонвилл на машине. 

На турнире UFC 249 Олейник проведёт поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фабрисио Вердумом. Этот поединок станет частью предварительного карда шоу. 

Олейник провёл 72 поединка в профессиональной карьере, в которых одержал 58 побед (52 — досрочно), потерпел 13 поражений (девять — досрочно), ещё один бой закончился ничьей.

В активе Вердума 23 победы (17 — досрочно) при восьми поражениях (три — досрочно) и одной ничьей.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о бое между Алексеем Олейником и Фабрисио Вердумом.

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