Боец UFC Олейник сдал тест на коронавирус

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сдал тест на коронавирус в преддверии выступления на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

«Мы с женой сдали тест на коронавирус», — цитирует Олейника ТАСС.

Как стало известно, российский спортсмен добирался в Джексонвилл на машине.

На турнире UFC 249 Олейник проведёт поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Фабрисио Вердумом. Этот поединок станет частью предварительного карда шоу.

Олейник провёл 72 поединка в профессиональной карьере, в которых одержал 58 побед (52 — досрочно), потерпел 13 поражений (девять — досрочно), ещё один бой закончился ничьей.

В активе Вердума 23 победы (17 — досрочно) при восьми поражениях (три — досрочно) и одной ничьей.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о бое между Алексеем Олейником и Фабрисио Вердумом.