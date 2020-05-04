Харитонов считает Олейника фаворитом в бою с Вердумом
- РИА Новости
«Фаворит, наверное, Лёха в этом бою. Он сейчас идёт на таком подъёме. Если взять Вердума, то его последние поединки меня разочаровали по-своему. Судя по последним его боям, сдал он позиции. Два года не выступал... Когда спортсмен не выступает 6—8 месяцев — это тяжело. А когда год или два — теряется всё: настрой, физическая форма. Я думаю, Лёха выиграет красиво. «Задушить» Вердума, конечно, очень непросто. А по очкам, думаю, победит Олейник», — заявил Харитонов в интервью YouTube-каналу Pamir Fighters News.
Турнир UFC 249 должен пройти 9 мая во Флориде.
Ранее UFC представил проморолик к бою Фергюсона с Гэтжи.