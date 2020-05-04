Харитонов считает Олейника фаворитом в бою с Вердумом

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о бое между Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердумом, который пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.

«Фаворит, наверное, Лёха в этом бою. Он сейчас идёт на таком подъёме. Если взять Вердума, то его последние поединки меня разочаровали по-своему. Судя по последним его боям, сдал он позиции. Два года не выступал... Когда спортсмен не выступает 6—8 месяцев — это тяжело. А когда год или два — теряется всё: настрой, физическая форма. Я думаю, Лёха выиграет красиво. «Задушить» Вердума, конечно, очень непросто. А по очкам, думаю, победит Олейник», — заявил Харитонов в интервью YouTube-каналу Pamir Fighters News.

Турнир UFC 249 должен пройти 9 мая во Флориде.

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