Харитонов считает Олейника фаворитом в бою с Вердумом

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о бое между Алексеем Олейником и Фабрисиу Вердумом, который пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249.
Харитонов считает Олейника фаворитом в бою с Вердумом
  • РИА Новости

«Фаворит, наверное, Лёха в этом бою. Он сейчас идёт на таком подъёме. Если взять Вердума, то его последние поединки меня разочаровали по-своему. Судя по последним его боям, сдал он позиции. Два года не выступал... Когда спортсмен не выступает 6—8 месяцев — это тяжело. А когда год или два — теряется всё: настрой, физическая форма. Я думаю, Лёха выиграет красиво. «Задушить» Вердума, конечно, очень непросто. А по очкам, думаю, победит Олейник», — заявил Харитонов в интервью YouTube-каналу Pamir Fighters News

Турнир UFC 249 должен пройти 9 мая во Флориде.

Ранее UFC представил проморолик к бою Фергюсона с Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить