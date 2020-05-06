Капризов считает, что готов к НХЛ

Российский форвард Кирилл Капризов выразил уверенность, что готов к игре в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я считаю, что готов. Понимаю, что будет что-то новое и непривычное. Но я более-менее спокоен. Хоккей везде один, главное — играть в свою игру. Понимаю, куда я еду», — рассказал Капризов в эфире передачи Николая Хабибулина на YouTube.

В следующем сезоне Капризов будет выступать за клуб «Миннесота Уайлд». В нынешнем сезоне форвард провёл 57 матчей в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА, набрав в них 62 (33 + 29) очка.

Ранее тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком.