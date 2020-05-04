Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил перспективы российского нападающего Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Капризов — невероятный «двусторонний» игрок. У него есть потенциал, чтобы стать настоящим универсалом. Это не хоккеист типа Овечкина или Ковальчука, у которых есть одно главное качество: все знают про их бросок. Капризов не будет тащить шайбу из одного конца площадки в другой, это не Буре, не Овечкин и не Ковальчук. Он играет в намного более универсальный, всесторонний хоккей», — цитирует Хартли The Athletic.

По мнению специалиста, Капризов способен создать собственный стиль в НХЛ. Он отметил, что форвард обладает хорошей скоростью и отлично действует во многих аспектах в целом.

Капризов с нового сезона НХЛ будет выступать за «Миннесоту Уайлд», которая выбрала его на драфте 2015 года.

Ранее Уэйн Гретцки выбрал Овечкина в качестве партнёра по звену мечты.

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