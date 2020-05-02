Гретцки выбрал Овечкина в качестве партнёра по звену мечты

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки рассказал, с кем из нынешних игроков хотел бы сыграть в одном звене.

Один из лучших хоккеистов в истории выбрал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Я бы, наверное, выбрал Макдэвида из-за его скорости, он бы хорошо открывался на льду. А ещё Овечкина, потому что если отдать ему шайбу, то всегда знаешь, что он попадёт в ворота или хотя бы создаст шанс для гола. С этими двумя парнями было бы весело сыграть», — цитирует Гретцки The Score.

Ранее жена Овечкина сообщила, что её дедушка умер после заражения коронавирусом.