Нурмагомедов: стабильность всегда бьёт класс

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как лучше тренироваться.

«Для спортсменов самое лучшее — это постоянство. Чем один день потренироваться три часа и следующие два дня отдыхать, лучше потренироваться три дня подряд по часу. Стабильность всегда бьёт класс. Не болейте и не печальтесь. Печаль — одно из самых вредных чувств», — написал Нурмагомедов в Instagram.

На профессиональном уровне российский боец не потерпел ни единого поражения, одержав 28 побед в 28 поединках.

Ранее Гэтжи заявил, что они с Фергюсоном дерутся за возможность представлять Америку против Нурмагомедова.