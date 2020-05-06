Нурмагомедов: стабильность всегда бьёт класс

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как лучше тренироваться.
Нурмагомедов: стабильность всегда бьёт класс
  • РИА Новости

«Для спортсменов самое лучшее — это постоянство. Чем один день потренироваться три часа и следующие два дня отдыхать, лучше потренироваться три дня подряд по часу. Стабильность всегда бьёт класс. Не болейте и не печальтесь. Печаль — одно из самых вредных чувств», — написал Нурмагомедов в Instagram.

На профессиональном уровне российский боец не потерпел ни единого поражения, одержав 28 побед в 28 поединках.

Ранее Гэтжи заявил, что они с Фергюсоном дерутся за возможность представлять Америку против Нурмагомедова.

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