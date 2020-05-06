Гэтжи: мы с Фергюсоном деремся за возможность представлять Америку против Нурмагомедова

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что значит для него поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, который он оспорит 9 мая в бою с Тони Фергюсоном.

«Нурмагомедов не может сейчас драться, так что в эти выходные два самых опасных легковеса будут биться за право называть себя лучшим и бросить вызов Хабибу. Я думаю, что мы деремся за возможность представлять Америку против Хабиба. Вот что стоит на кону, и за это я дерусь», — заявил Гэтжи FightTime.

Победить боя Фергюсон – Гэтжи на турнире UFC 249 станет главным претендентом на титул в лёгком весе, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Гэтжи ожидает, что Фергюсон сломает ему нос.