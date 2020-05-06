Гэтжи: мы с Фергюсоном деремся за возможность представлять Америку против Нурмагомедова

Короткая ссылка
Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что значит для него поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, который он оспорит 9 мая в бою с Тони Фергюсоном.
Гэтжи: мы с Фергюсоном деремся за возможность представлять Америку против Нурмагомедова
  • Reuters

«Нурмагомедов не может сейчас драться, так что в эти выходные два самых опасных легковеса будут биться за право называть себя лучшим и бросить вызов Хабибу. Я думаю, что мы деремся за возможность представлять Америку против Хабиба. Вот что стоит на кону, и за это я дерусь», — заявил Гэтжи FightTime.

Победить боя Фергюсон – Гэтжи на турнире UFC 249 станет главным претендентом на титул в лёгком весе, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Гэтжи ожидает, что Фергюсон сломает ему нос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить