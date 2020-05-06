Гершкович: у Николича нет опыта, который позволит ему конкурировать с Сёминым

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Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возможный уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива» и приход на его место сербского специалиста Мирко Николича.
Гершкович: у Николича нет опыта, который позволит ему конкурировать с Сёминым
  • © АГН Москва/Global Look Press

«Вообще не пойму, почему речь заходит об отставке Сёмина. Результат он даёт, футболисты под его крылом растут. Расстаться с Сёминым — неразумный шаг. Можно вспомнить про его возраст. Но тогда можно перезаключить с Сёминым контракт, поставив задачу подготовить ему смену. А сейчас придёт этот серб. Чемпион Сербии и Венгрии? Это не топ-чемпионаты. Слышал что-то про расистский скандал, связанный с Николичем. В тренерской карьере всё бывает, бог ему судья. В плане спортивных достижений у него нет опыта, который позволил бы ему конкурировать с Сёминым. Если руководство его назначит, то они должны это обосновать. Пусть назовут причину», — цитирует Гершковича «Чемпионат».

По информации ряда источников, «Локомотив» не будет продлевать контракт с 72-летним Юрием Сёминым, назначив вместо него сербского специалиста Мирко Николича.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Локомотива» решил сменить Сёмина на Николича.

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