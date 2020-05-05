СМИ: Совет директоров «Локомотива» решил сменить Сёмина на Николича

Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Как сообщает «Спорт день за днём», Сёмин покинет команду по истечении контракта — 31 мая.

Отмечается, что его заменит серб Марко Николич, контракт с которым будет подписан 15 мая.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе ответил на обращение болельщиков «Локомотива» в поддержку Сёмина.