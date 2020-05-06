«Матч ТВ» покажет благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная — России»

С 12 по 14 мая по инициативе сильнейших российских шахматистов пройдёт первый благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России», который будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ».

Об этом сообщает пресс-служба «Матч ТВ». Весь призовой фонд турнира будет распределён между региональными больницами и медиками, борющимися с эпидемией коронавируса (вне зависимости от занятых участниками мест). Соревнование в прямом эфире в полном объёме покажет канал «Матч! Страна». На федеральном «Матч ТВ» запланированы ежедневные обзоры турнира, а также финал.

Благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России» соберет звёздный состав: Владимир Крамник (14-й чемпион мира), Сергей Карякин (чемпион мира по быстрым шахматам), Пётр Свидлер (победитель Кубка мира), Александр Грищук (чемпион мира по блицу), Ян Непомнящий (чемпион Европы), Евгений Томашевский (чемпион Европы), Эрнесто Инаркиев (чемпион Европы) и Александр Рязанцев (тренер мужской сборной России).

На первом этапе онлайн-турнира «Сборная — России» участники проведут два круга в блиц с контролем времени пять минут на партию с добавлением двух секунд на ход. На втором этапе четвёрка сильнейших определит чемпиона по нокаут-системе.

Ранее сообщалось, что Семак, Туктамышева и Карелин появятся в фильме «Внуки Победы» на канале «Матч ТВ» 9 мая.