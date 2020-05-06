Семак, Туктамышева и Карелин появятся в фильме «Внуки Победы» на канале «Матч ТВ» 9 мая

«Матч ТВ» к 75-летию окончания Великой Отечественной войны покажет документальный фильм «Внуки Победы». Картина выйдет в эфир 9 мая.

Центральной фигурой документального спецпроекта стала легендарная советская легкоатлетка Галина Зыбина. В частности, она расскажет, как выживала во время блокады Ленинграда её семья, а также о работе в совхозе, покажет письмо отца с фронта, возвращения которого долго ждала, несмотря на полученную похоронку.

Кроме того, в фильме появятся спортсмены более молодых поколений: борец Александр Карелин, синхронистки Алла Шишкина и Наталья Ищенко, волейболистка Татьяна Кошелева, лыжник Александр Легков, теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова, хоккеист Максим Сушинский, футболисты Сергей Семак и Владимир Габулов, фигуристка Елизавета Туктамышева и другие.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе из-за постановщика всех программ Даниила Глейхенгауза.