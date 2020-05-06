Рудковская о своём сыне: может быть не только спортсменом, но и космонавтом

Продюсер Яна Рудковская представила доказательства того, что их с фигуристом Евгением Плющенко сын не страдает психическими расстройствами.

В своём Telegram-канале она выложила видео, на котором ребёнок делает различные упражнения. По мнению Рудковской, это исключает наличие каких-либо отклонений.

«Заторможенный ребёнок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом! Донесите кто-нибудь до «экспертов-идиотов», — написала она.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе из-за постановщика всех программ Даниила Глейхенгауза.