Рудковская о своём сыне: может быть не только спортсменом, но и космонавтом

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Продюсер Яна Рудковская представила доказательства того, что их с фигуристом Евгением Плющенко сын не страдает психическими расстройствами.
Рудковская о своём сыне: может быть не только спортсменом, но и космонавтом
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В своём Telegram-канале она выложила видео, на котором ребёнок делает различные упражнения. По мнению Рудковской, это исключает наличие каких-либо отклонений.

«Заторможенный ребёнок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом! Донесите кто-нибудь до «экспертов-идиотов», — написала она.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе из-за постановщика всех программ Даниила Глейхенгауза.

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