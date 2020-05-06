Чепиков рассказал, от чего зависит дата проведения выборной конференции СБР
- РИА Новости
«Основные точки были уже отмечены. Правление проголосовало за возможность проведения конференции. До конца мая всё в рабочем режиме. Дата конференции зависит не только от пандемии, но и от желания регионов. Кто-то хочет, чтобы были какие-то кардинальные изменения, кто-то не хочет», — приводит слова Чепикова РИА Новости.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.
Ранее Чепиков рассказал о разногласиях в СБР.