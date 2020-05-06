Чепиков рассказал, от чего зависит дата проведения выборной конференции СБР

Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков рассказал, от чего зависит дата проведения выборной конференции организации.

«Основные точки были уже отмечены. Правление проголосовало за возможность проведения конференции. До конца мая всё в рабочем режиме. Дата конференции зависит не только от пандемии, но и от желания регионов. Кто-то хочет, чтобы были какие-то кардинальные изменения, кто-то не хочет», — приводит слова Чепикова РИА Новости.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее Чепиков рассказал о разногласиях в СБР.