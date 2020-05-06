Чепиков рассказал о разногласиях в СБР

Член правления Союза биатлонистов России и вице-президент СБР по спорту Сергей Чепиков рассказал, какие разногласия существуют внутри организации.

«Конечно, хотелось бы решить всё бесконфликтно, чтобы был какой-то определённый компромисс. Главное, чтобы было взаимодействие тренера и президента СБР. Эти противоречия по поводу того, что Владимира Драчёва не устраивают выбранные главным тренером специалисты, кажутся такой точкой, которую нужно преодолеть. По остальным вопросам вообще нет разногласий», — приводит слова Чепикова РИА Новости.

Ещё до заседания правления СБР, на котором был определён состав тренерского штаба сборной, Драчёв открыто высказывался против назначения специалистов в национальную команду.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее в СБР сообщили, когда будет утверждён тренерский штаб сборной России.