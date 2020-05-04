В СБР сообщили, когда будет утверждён тренерский штаб сборной России

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал, когда будут утверждены кандидатуры новых старших тренеров сборной России.

«Думаю, что до 30 мая всё будет решено. Если продлят карантин, никаких сборов и тренировок не будет, можно пока не утверждать старших тренеров. Никто никого никуда не торопит», — цитирует Редькина «Спорт день за днём».

21 апреля исполком СБР назначил на пост старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова, а женской — Владимир Королькевич. Их кандидатуры должно утвердить Министерство спорта РФ.

Ранее экс-глава СБР Александр Кравцов высказался о разногласиях внутри организации.