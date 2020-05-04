В СБР сообщили, когда будет утверждён тренерский штаб сборной России

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Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал, когда будут утверждены кандидатуры новых старших тренеров сборной России.
В СБР сообщили, когда будет утверждён тренерский штаб сборной России
  • РИА Новости

«Думаю, что до 30 мая всё будет решено. Если продлят карантин, никаких сборов и тренировок не будет, можно пока не утверждать старших тренеров. Никто никого никуда не торопит», — цитирует Редькина «Спорт день за днём».

21 апреля исполком СБР назначил на пост старшего тренера мужской команды Роберта Кабукова, а женской — Владимир Королькевич. Их кандидатуры должно утвердить Министерство спорта РФ.

Ранее экс-глава СБР Александр Кравцов высказался о разногласиях внутри организации.

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