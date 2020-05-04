Экс-глава СБР: министр спорта предупредил, что не допустит вакханалии и бардака

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Бывший глава Союза биатлонистов России, а ныне руководитель Центра спортивной подготовки Александр Кравцов поделился мнением по поводу высказывания министра спорта Олега Матыцина, который заявил, что ему не хотелось бы, чтобы ситуация в СБР дошла до стадии, когда федерацию придётся временно лишать государственной аккредитации.
Экс-глава СБР: министр спорта предупредил, что не допустит вакханалии и бардака
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Смысл как раз заключается в том, что министр просто предупредил: государственный орган управления спортивной власти никоим образом не допускал и не допустит, когда в любом из видов спорта, которые сегодня развиты, популяризируются и существуют в олимпийском движении, происходят подобного рода вакханалия и бардак», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Он подчеркнул, что сборная России содержится на государственные деньги, и по этой причине национальная команда не может быть «предметом разбора и ширмой для общественной организации».

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее биатлонист Карим Халили высказался о ситуации в СБР.

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