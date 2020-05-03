Биатлонист Халили высказался о ситуации в СБР

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Российский биатлонист Карим Халили поделился мыслями о текущей ситуации в Союзе биатлонистов России (СБР).
Биатлонист Халили высказался о ситуации в СБР
  • © Евгений Тумашов
  • РИА Новости

«Новости читаю, но не придаю им большого значения. Как тренировался, так и продолжаю это делать. Единственное, май — это уже время, когда надо полноценно начинать работать. И в этот период хорошо бы уже знать специалистов, которые будут вести тебя к сезону. Не очень хорошо, что это затягивается», — приводит слова Халили «Спорт-Экспресс».

Биатлонист также отметил, что ему сложно что-либо сказать о главе СБР Владимире Драчёве, поскольку он не так много времени провёл в сборной.

«Если почитать интервью ребят, у них были какие-то проблемы летом, но я этого не застал. Появился в сборной уже ближе к старту сезона. По ходу самого сезона всё было нормально. Не могу сказать, что мне чего-то не хватало», — добавил спортсмен.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее глава СБР ответил по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов.

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