Глава СБР ответил по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос о возможных трудностях в подготовке сборной России к сезону из-за вероятных сложностей в процессе согласования нового тренерского штаба национальной команды с Минспортом.

«Думаю, такого не будет. В любом случае кто-то должен работать — новый состав или предыдущий. Сейчас есть списки на новый состав», — цитирует Драчёва ТАСС.

Исполкомом СБР на пост главного тренера предложен Валерий Польховский. Должность старшего тренера мужской команды займёт Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич.

Ранее Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время.