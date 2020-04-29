Глава СБР ответил по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на вопрос о возможных трудностях в подготовке сборной России к сезону из-за вероятных сложностей в процессе согласования нового тренерского штаба национальной команды с Минспортом.
Глава СБР ответил по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов
  • РИА Новости

«Думаю, такого не будет. В любом случае кто-то должен работать — новый состав или предыдущий. Сейчас есть списки на новый состав», — цитирует Драчёва ТАСС.

Исполкомом СБР на пост главного тренера предложен Валерий Польховский. Должность старшего тренера мужской команды займёт Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич. 

Ранее Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить