Глава СБР ответил по поводу возможных трудностей в подготовке биатлонистов
- РИА Новости
«Думаю, такого не будет. В любом случае кто-то должен работать — новый состав или предыдущий. Сейчас есть списки на новый состав», — цитирует Драчёва ТАСС.
Исполкомом СБР на пост главного тренера предложен Валерий Польховский. Должность старшего тренера мужской команды займёт Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич.
Ранее Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время.