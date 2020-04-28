Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что списки нового тренерского состава национальной команды будут поданы в Министерство спорта в ближайшее время.
Драчёв заявил, что список новых тренеров сборной будет передан в Минспорт в ближайшее время
  • РИА Новости

«На мой взгляд, надо будет ориентироваться на реакцию Министерства спорта и Олимпийского комитета России, потому будем больше смотреть в ту сторону. Списки, конечно, будут в любом случае подаваться — за моей подписью или за подписью ещё кого-то. В любом случае правление приняло решение, потому его надо каким-то образом доносить. Я думаю, что списки пойдут и будут рассмотрены в ближайшее время», — цитирует Драчёва ТАСС. 

Исполкомом СБР на пост главного тренера будет предложен Валерий Польховский. Должность старшего тренера мужской команды займёт Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич. 

Ранее Драчёв заявил, что ни копейки не брал с СБР.

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