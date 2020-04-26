Драчёв: я ни копейки не брал с СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв ответил на обвинения исполнительного директора организации Сергея Голикова в растрате средств СБР на личные нужды.

«Голиков сказал, что у меня у жены водитель на ставке СБР. У моей жены вообще нет водителя, я сам её везде возил. К этому я отношусь спокойно. Я ни копейки с СБР не брал, только сам вношу свои деньги по возможностям. То за автобус заплачу, то за запчасти. Всё в живом процессе. Потому что по отчётам автобусы должны ездить», — заявил Драчёв в прямом эфире в Instagram.

В скором времени состоится отчётно-выборная конференция СБР, на которой может быть избран новый глава организации вместо Драчёва.

Ранее Круглов заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР.