Круглов заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов заявил, что не планировал баллотироваться на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Круглов заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР
  • РИА Новости

«Хочу исключить любые спекуляции на этот счёт: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Убеждён, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет возможности для привлечения масштабных инвестиций, необходимых организации. Если мой опыт и компетенции могут быть полезны СБР, то всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта», — написал Круглов в Instagram

Ранее сообщалось, что Круглов будет баллотироваться в президенты СБР.

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