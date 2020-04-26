Круглов заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР
- РИА Новости
«Хочу исключить любые спекуляции на этот счёт: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на этот пост. Убеждён, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет возможности для привлечения масштабных инвестиций, необходимых организации. Если мой опыт и компетенции могут быть полезны СБР, то всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта», — написал Круглов в Instagram.
Ранее сообщалось, что Круглов будет баллотироваться в президенты СБР.