СМИ: Круглов будет баллотироваться в президенты СБР

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

Как сообщает Metaratings, Круглов уже работает над своей предвыборной кампанией.

39-летний Круглов является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, а также четырёхкратным чемпионом мира также в эстафетных дисциплинах.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее Иван Черезов заявил, что больше не доверяет главе СБР.