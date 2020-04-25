СМИ: Круглов будет баллотироваться в президенты СБР

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Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
СМИ: Круглов будет баллотироваться в президенты СБР
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, Круглов уже работает над своей предвыборной кампанией.

39-летний Круглов является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, а также четырёхкратным чемпионом мира также в эстафетных дисциплинах.

Действующим президентом СБР является 53-летний Владимир Драчёв, возглавляющий организацию с мая 2018 года. 

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее Иван Черезов заявил, что больше не доверяет главе СБР.

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