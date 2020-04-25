Черезов заявил, что больше не доверяет главе СБР
- РИА Новости
«Было много нареканий, мол, члены правления не принимают никаких решений, такое мнение начало складываться у людей. А там люди с опытом, именами», — приводит слова Черезова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что ему не нравится происходящее в российском биатлоне, из-за чего он и голосовал за созыв конференции, на которой бы было возможно назвать кандидатов на смену Драчёву.
«А появятся кандидатуры — выберем, с кем нам идти дальше. С Драчёвым работать у меня уже не получится, доверия нет», — добавил Черезов.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.
Ранее сообщалось, что в Минспорте обеспокоены ситуацией в СБР.