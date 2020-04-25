Черезов заявил, что больше не доверяет главе СБР

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов признался, что больше не доверяет президенту организации Владимиру Драчёву.

«Было много нареканий, мол, члены правления не принимают никаких решений, такое мнение начало складываться у людей. А там люди с опытом, именами», — приводит слова Черезова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему не нравится происходящее в российском биатлоне, из-за чего он и голосовал за созыв конференции, на которой бы было возможно назвать кандидатов на смену Драчёву.

«А появятся кандидатуры — выберем, с кем нам идти дальше. С Драчёвым работать у меня уже не получится, доверия нет», — добавил Черезов.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее сообщалось, что в Минспорте обеспокоены ситуацией в СБР.