Черезов заявил, что больше не доверяет главе СБР

Короткая ссылка
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Иван Черезов признался, что больше не доверяет президенту организации Владимиру Драчёву.
Черезов заявил, что больше не доверяет главе СБР
  • РИА Новости

«Было много нареканий, мол, члены правления не принимают никаких решений, такое мнение начало складываться у людей. А там люди с опытом, именами», — приводит слова Черезова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ему не нравится происходящее в российском биатлоне, из-за чего он и голосовал за созыв конференции, на которой бы было возможно назвать кандидатов на смену Драчёву.

«А появятся кандидатуры — выберем, с кем нам идти дальше. С Драчёвым работать у меня уже не получится, доверия нет», — добавил Черезов.

23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой поставит вопрос об избрании нового президента организации.

Ранее сообщалось, что в Минспорте обеспокоены ситуацией в СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить