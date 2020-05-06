Адвокат призвал привлечь к ответственности причастных к скандалу с сыном Плющенко

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделился мнением, каким образом должен завершиться скандал вокруг сына спортсмена.

«Что же касается дела Саши Плющенко — эту историю ждёт единственный возможный финал — привлечение к ответственности злоумышленников и всех соучастников. Следите за развитием событий», — сказал Добровинский «Спорт-Экспрессу».

По словам адвоката, распространение сведений о психическом расстройстве сына Плющенко можно квалифицировать по статье 137 УК РФ («Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни»). Как считает Добровинский, подобные публикации могут нарушить график гастролей сына атлета.

Ранее Добровинский прокомментировал скандал вокруг сына Плющенко.