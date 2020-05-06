Адвокат прокомментировал скандал вокруг сына Плющенко

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Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал скандал вокруг сына прославленного спортсмена Александра.
Адвокат прокомментировал скандал вокруг сына Плющенко
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«На этот раз социальные сети и различные СМИ выбрали мишенью своих нападок самую уязвимую и незащищённую категорию — ребёнка. Безусловно, у одной из наиболее ярких пар российского шоу-бизнеса — Рудковской и Плющенко — не может не быть завистников, но, когда дело касается самого дорого для каждого родителя — их ребёнка, это не должно пройти незамеченным, а тем более безнаказанным», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».

По словам адвоката, в последние годы многие средства массовой информации зачастую публикуют непроверенную информацию, чтобы обеспечить себе высокие рейтинги цитируемости. При этом Добровинский уверен, что подобные публикации могут подпортить карьеру человеку, а в некоторых случаях даже «сломать жизнь».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.

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