Адвокат прокомментировал скандал вокруг сына Плющенко

Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал скандал вокруг сына прославленного спортсмена Александра.

«На этот раз социальные сети и различные СМИ выбрали мишенью своих нападок самую уязвимую и незащищённую категорию — ребёнка. Безусловно, у одной из наиболее ярких пар российского шоу-бизнеса — Рудковской и Плющенко — не может не быть завистников, но, когда дело касается самого дорого для каждого родителя — их ребёнка, это не должно пройти незамеченным, а тем более безнаказанным», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».

По словам адвоката, в последние годы многие средства массовой информации зачастую публикуют непроверенную информацию, чтобы обеспечить себе высокие рейтинги цитируемости. При этом Добровинский уверен, что подобные публикации могут подпортить карьеру человеку, а в некоторых случаях даже «сломать жизнь».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.