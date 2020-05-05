Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
Траньков возмутился словами о сыне Плющенко
  • globallookpress.com

Ранее в одном из изданий была обнародована информация о якобы имеющихся у ребёнка признаках психического расстройства.

«Это ненормально! Это вопиющий случай! Те люди, которые ответственны за этот вброс, должны быть наказаны. Мы уже привыкли к тому, что в прессе иногда происходит некий беспредел. Не знаю, каким словом всё это описать. Но это мерзко и отвратительно!» — приводит слова Транькова Sport24.

Ранее сообщалось, что Навка поддержала Плющенко и Рудковскую после скандала с их сыном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить