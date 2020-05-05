Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.

Ранее в одном из изданий была обнародована информация о якобы имеющихся у ребёнка признаках психического расстройства.

«Это ненормально! Это вопиющий случай! Те люди, которые ответственны за этот вброс, должны быть наказаны. Мы уже привыкли к тому, что в прессе иногда происходит некий беспредел. Не знаю, каким словом всё это описать. Но это мерзко и отвратительно!» — приводит слова Транькова Sport24.

Ранее сообщалось, что Навка поддержала Плющенко и Рудковскую после скандала с их сыном.