Траньков возмутился словами о сыне Плющенко
- globallookpress.com
Ранее в одном из изданий была обнародована информация о якобы имеющихся у ребёнка признаках психического расстройства.
«Это ненормально! Это вопиющий случай! Те люди, которые ответственны за этот вброс, должны быть наказаны. Мы уже привыкли к тому, что в прессе иногда происходит некий беспредел. Не знаю, каким словом всё это описать. Но это мерзко и отвратительно!» — приводит слова Транькова Sport24.
Ранее сообщалось, что Навка поддержала Плющенко и Рудковскую после скандала с их сыном.