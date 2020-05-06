Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своём отношении к сравнениям с Алиной Загитовой.

«Я особо этого даже не видела, честно говоря. Для себя я сама Камила — и всё. А то, что меня сравнивают, — здесь сложно», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Она также рассказала, какие качества старается перенять у Загитовой, с которой занимается на одном катке.

«Для меня это выглядит так: когда она накатывала программы, если вдруг у неё что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится. Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идёт к ним», — заявила 14-летняя фигуристка.

Ранее Валиева призналась, что хочет попробовать свои силы на взрослом чемпионате России.