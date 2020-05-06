Фигуристка Валиева призналась, что хочет попробовать свои силы на взрослом ЧР

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что хотела бы выступить на взрослом чемпионате России уже в следующем сезоне.

«Про то, что будет через полгода, мне как-то легче не задумываться. Лучше сделаю это за неделю до него, чтобы не перегореть. Но желание попробовать себя в конкуренции со взрослыми, наверное, всё-таки есть, как и у любого спортсмена», — приводит слова Валиевой ТАСС.

В прошлом сезоне 14-летняя фигуристка дебютировала на международном юниорском уровне, завоевав золотые медали всех турниров, в которых участвовала, включая чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ISU примет решение по серии Гран-при не ранее июня.