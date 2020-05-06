ISU примет решение по серии Гран-при не ранее июня

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что решение по проведению серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 будет принято не ранее середины июня.
ISU примет решение по серии Гран-при не ранее июня
  • РИА Новости

«Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU, в которую я вхожу. Решение планируется не ранее середины июня, всё зависит от развития ситуации с пандемией. У ISU есть различные сценарии», — приводит слова Лакерника ТАСС.

В прошедшем сезоне из-за пандемии коронавируса был отменён ряд соревнований, в том числе и чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ФФККР намерена включить Алину Загитову в состав сборной России на сезон-2020/21.

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