ISU примет решение по серии Гран-при не ранее июня
- РИА Новости
«Вопросом календаря этапов серии Гран-при будет заниматься рабочая группа ISU, в которую я вхожу. Решение планируется не ранее середины июня, всё зависит от развития ситуации с пандемией. У ISU есть различные сценарии», — приводит слова Лакерника ТАСС.
В прошедшем сезоне из-за пандемии коронавируса был отменён ряд соревнований, в том числе и чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что ФФККР намерена включить Алину Загитову в состав сборной России на сезон-2020/21.