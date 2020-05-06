Роббен может возобновить карьеру футболиста

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу Арьен Роббен может возобновить спортивную карьеру.
Роббен может возобновить карьеру футболиста
  • Reuters

Как сообщает VTBL, в услугах 36-летнего голландца заинтересован бразильский «Ботафого», уже сделавший ему солидное контрактное предложение, о чём рассказал вице-президент клуба Рикардо Ротенберг.

«Он был в восторге от предложения. Это будет непросто, потому что Арьен некоторое время не играл, и если он решит снова вернуться в футбол, то сможет заработать у нас в четыре раза больше, чем где-либо ещё», — рассказал Ротенберг.

На протяжении карьеры, которую Роббен завершил летом 2019 года, голландский вингер играл за такие клубы как «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Бавария», в составе которых в сумме завоевал 31 трофей, в том числе выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Нидерландов Роббен стал серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, а также бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Жерар Пике выразил желание завершить карьеру в «Барселоне».

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