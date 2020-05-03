Пике выразил желание завершить карьеру в «Барселоне»

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что собирается завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
Пике выразил желание завершить карьеру в «Барселоне»
  • Reuters

«Завершу карьеру в «Барсе». Не знаю когда. Чем старше я буду, тем лучше. Уверен, что закончу здесь, не вижу себя в футболке другого клуба. «Барселона» — моя жизнь, и я не планирую уходить отсюда», — цитирует Пике «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

33-летний Пике — воспитанник «Барселоны», однако профессиональную карьеру начинал в «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосе». В 2008 году вернулся в родной клуб, за который выступает по сей день.

Ранее Пике вспомнил разгромную победу «Барселоны» над «Реалом», на что отреагировал Касильяс.

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