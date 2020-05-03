Пике вспомнил разгромную победу «Барселоны» над «Реалом», на что отреагировал Касильяс
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Пике опубликовал в Twitter видео своего гола в том матче, подписав его: «11 лет!»
На этот пост отреагировал экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, который также играл в том матче.
«11 + 2 = 13», – написал Касильяс, намекнув на 13 побед «Реала» в Лиге чемпионов.
Ранее теннисист Карен Хачанов рассказал, как болельщики спутали его с футболистом «Барселоны» Пике.
11+2 = 13 https://t.co/XtvtwMHNFI— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 2, 2020