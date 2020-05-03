Пике вспомнил разгромную победу «Барселоны» над «Реалом», на что отреагировал Касильяс

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике вспомнил о разгромной победе над «Реалом» в 2009 году со счётом 6:2.

Пике опубликовал в Twitter видео своего гола в том матче, подписав его: «11 лет!»

На этот пост отреагировал экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс, который также играл в том матче.

«11 + 2 = 13», – написал Касильяс, намекнув на 13 побед «Реала» в Лиге чемпионов.

Ранее теннисист Карен Хачанов рассказал, как болельщики спутали его с футболистом «Барселоны» Пике.