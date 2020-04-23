Хачанов рассказал, как болельщики спутали его с футболистом «Барселоны» Пике

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём знакомстве с футболистом сборной Испании и «Барселоны» Жераром Пике, который также является одним из организаторов Кубка Дэвиса.

«С Пике мы общаемся. После больших матчей он может написать, спросить какие-то вещи о теннисе по части психологических моментов. Мы как-то отдыхали с женой, и ко мне подошли, начали просить автографы. Люди говорят: «Жерар, Жерар». Я говорю: «Какой Жерар?» Они отвечают: «Пике». Так что меня с ним путали», — рассказал Хачанов «Чемпионату».

Также российский теннисист добавил, что болеет за мадридский «Реал», однако не исключил, что может как-то посетить игру «Барселоны».

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