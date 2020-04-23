Камельзон не видит смысла в объединении ATP и WTA

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказал мнение о предложении швейцарца Роджера Федерера объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) с Женской теннисной ассоциацией (WTA) в одну организацию.
Камельзон не видит смысла в объединении ATP и WTA
  • Pixabay

«Не вижу никакого теннисного, профессионального и, особенно, организационного смысла в этом предложении. ATP и WTA всегда были самостоятельными организациями. Мы в течение пяти лет провели десять турниров в Санкт-Петербурге — отдельно и мужских, и женских. Не понимаю, как они могли бы составлять единое целое», — приводит слова Камельзона РИА Новости.

Он отметил, что не понимает, в чём смысл такого предложения, в том числе и с финансовой стороны.

«Всё равно у женщин и мужчин должны быть раздельные календари. Другое дело — турниры Большого шлема, которые проходят на больших стадионах. Там можно уместить и мужчин, и женщин. Это верно, но есть же и другие арены, которые не располагают таким количеством площадок, чтобы проводить и мужской, и женский турниры одновременно», — добавил специалист.

ATP и WTA были созданы в 1972 и 1973 годах для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос отреагировал на предложение Федерера объединить ATP и WTA.

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