Щербакова потренировалась с шинами и газонокосилкой

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Анна Щербакова показала свою тренировку во время пандемии.

При выполнении упражнений на дачном участке спортсменка задействовала автомобильные шины, вокруг которых бегала и по которым прыгала, а также газонокосилку.

«Как вам такая тренировка? А началось всё с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. Я решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, но мне больше понравилось прыгать на шинах», — написала Щербакова в Instagram.

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