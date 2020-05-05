Щербакова потренировалась с шинами и газонокосилкой

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Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Анна Щербакова показала свою тренировку во время пандемии.
Щербакова потренировалась с шинами и газонокосилкой
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При выполнении упражнений на дачном участке спортсменка задействовала автомобильные шины, вокруг которых бегала и по которым прыгала, а также газонокосилку.

«Как вам такая тренировка? А началось всё с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. Я решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, но мне больше понравилось прыгать на шинах», — написала Щербакова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Траньков возмутился словами о сыне Плющенко.

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