Тренер по фигурному катанию Гончаренко высказалась за тренировки на закрытых базах

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко выступила за организацию тренировок спортсменов на закрытых базах.
Тренер по фигурному катанию Гончаренко высказалась за тренировки на закрытых базах
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Пока что атлеты лишены возможности централизованно заниматься из-за ситуации с коронавирусом. Многие поддерживают форму в домашних условиях.

«Обязательно нужно организовать тренировки на закрытых базах, если есть такая возможность и если есть возможность соблюдать меры предосторожности. При этом определённый риск есть, и никто не возьмёт на себя ответственность за организацию таких тренировок», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Навка поддержала Плющенко и Рудковскую после скандала с их сыном.

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