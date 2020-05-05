Тренер по фигурному катанию Гончаренко высказалась за тренировки на закрытых базах

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко выступила за организацию тренировок спортсменов на закрытых базах.

Пока что атлеты лишены возможности централизованно заниматься из-за ситуации с коронавирусом. Многие поддерживают форму в домашних условиях.

«Обязательно нужно организовать тренировки на закрытых базах, если есть такая возможность и если есть возможность соблюдать меры предосторожности. При этом определённый риск есть, и никто не возьмёт на себя ответственность за организацию таких тренировок», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

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