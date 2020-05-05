Агент: «Локомотив» всё время всем платит

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, играющий на правах аренды за «Сельту», намерен подписать полноценное соглашение с испанским клубом.
Агент: «Локомотив» всё время всем платит
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«Давайте сначала дождёмся, что будет с его нынешним договором аренды. Возможно, его и продлят до конца чемпионата, который завершится на пару месяцев позже, чем планировалось. Но в этом случае в странном положении окажется «Локомотив». Смолова покупали за 10 млн у «Краснодара», потом платили ему большую зарплату — и будут продолжать платить, пока он играет за «Сельту», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что такая ситуация является не лучшей рекламой для менеджмента «Локомотива».

«Когда Смолов идёт в аренду, платят москвичи. Когда берут в аренду Гжегожа Крыховяка и Жоау Мариу — то же самое. «Локомотив» всё время всем платит. Это ненормально», — добавил агент.

За свою карьеру Смолов успел поиграть за «Динамо», «Фейенорд», «Урал» и «Краснодар». Состав «Локомотива» он пополнил летом 2018 года. Смолов вышел на поле в 48 матчах и отметился 11 забитыми мячами.

В «Сельте» он оказался зимой и в шести матчах отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.

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