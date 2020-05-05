Волков рассказал, как биатлонисты могут поддерживать форму во время самоизоляции

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков рассказал как бы он поддерживал форму во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, если бы оставался действующим спортсменом.

«Со стрельбой существует множество упражнений. Если дома есть пневматика, с ней можно сделать очень много работы. Не обязательно даже стрелять, просто холостой тренаж. В плане физических упражнений, можно сделать очень много работы с собственным весом. У меня допустим, дома имеется велосипед со станком. Такой станок повесить несложно. Беговая дорожка может быть дома. То есть если захотеть, то можно найти очень много вариаций для тренировок. У тех, кто живёт в собственном доме, даже если участок всего десять соток, можно вокруг, по периметру сделать тропинку и бегать по сто метров — тоже выход из ситуации. Это гораздо лучше, чем сидеть, ничего не делая и сетуя на ситуацию», — рассказал Волков RT.

Ранее он заявил, что не был удивлён решению лишить его золота ОИ-2014.