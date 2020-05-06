Боец ММА рассказал, почему его избили в декабре 2019 года

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов рассказал, почему на него напали в декабре 2019 года.

«Отчасти виноват сам — не промолчал. Несколько парней шли мимо, им что-то не понравилось. Меня толкнули, а я спросил: «Что, мало места?» С этого всё и началось. Но меня возмутил факт, что тогда многие подавали это через призму расовой неприязни. Были уверены, что нападение совершили приезжие», — сказал Кузнецов в интервью RT.

При этом сам спортсмен выразил мнение, что национальность нападавших не имеет никакого значения, а также опроверг информацию, что оно было подстроено.

«(Это произошло) 13 декабря, но история раскрутилась лишь через неделю. Поэтому многие ошибочно говорили, что это случилось прямо перед турниром Fight Nights Global, состоявшимся 28 декабря. Уверяли, что якобы это было подстроено», — заключил Кузнецов.

Ранее он заявил, что после выхода клипа о Хабибе Нурмагомедове под названием «Король лицемерия» его стали называть фашистом и гомосексуалистом.