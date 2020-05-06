Боец ММА Кузнецов: после выхода клипа называли фашистом и гомосексуалистом

Боец ММА Дмитрий Кузнецов рассказал, что после выхода клипа на песню «Король лицемерия» его стали обвинять в фашизме, а также причислять к сексуальным меньшинствам.

«Возможно, дело в том, что я говорю правду. Люди не могут на это аргументированно ответить, поэтому начинают выдумывать разные вещи. Изначально вообще называли меня фашистом, говорили, что я пропагандирую гомосексуализм в России», — заявил Кузнецов в интервью RT.

По его словам, причислять к секс-меньшинствам его могли из-за имиджа.

«Возможно, это связано с моей причёской. Было много комментариев на тему моего имиджа. На мой взгляд, некоторые люди ограничены в своём словарном запасе и им больше нечего сказать. Сейчас уже не я разжигаю, а те, кто пишут мне оскорбления», — добавил Кузнецов.

Ранее он рассказал, как на него напали пятеро человек.