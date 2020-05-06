Боец ММА Кузнецов рассказал, как на него напали пять человек

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﻿Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов рассказал, как на него напали пять человек.
Боец ММА Кузнецов рассказал, как на него напали пять человек
  • © Аккаунт Дмитрия Кузнецова
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«Поздно ночью ехал в магазин, после этого нужно было встретиться с партнёром. Перед поворотом сбавил скорость, и в этот момент в лобовое стекло и правую дверь мне прилетело по кирпичу. Слева стояли люди, поэтому я свернул вправо и остановился», — заявил Кузнецов в интервью RT.

По его словам, один человек стал бить монтировкой по правому боковому стеклу, а остальные четверо — кулаками по левому, крича «Выходи!».

«В этот момент меня переполнили эмоции, ведь машина не моя, а наша общая с отцом. Вышел из автомобиля, но не успел ничего сделать, лишь нанёс пару ударов. На меня напали со спины, повалили на землю, тащили по асфальту. Пытался отбиваться, брыкаться, но это было бесполезно», — отметил спортсмен.

По его словам, от продолжения избиения его спасла проезжавшая мимо машина. При этом нападавшие кричали ему «Извиняйся!», «Отвечай за слова!».

Ранее Кузнецов обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, которого он до этого оскорбил.

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