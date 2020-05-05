Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина

Короткая ссылка
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
  • Reuters

«Шайба летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает кручёный мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полёта просто сумасшедшая», — приводит слова Холтби ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

При этом Мюррей также сравнил бросок Овечкина с кручёной подачей в бейсболе, отметив, что причиной тому может быть особый загиб крюка, который использует российский нападающий «Вашингтона».

По словам канадского вратаря, иногда шайба резко снижается в процессе полёта либо, наоборот, «летит бабочкой». Он отметил, что бывали случаи, когда шайба после броска в исполнении Овечкина летела в левую девятку, а оказывалась в правом нижнем углу.

«Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость», — заключил Мюррей.

Овечкин является одним из лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 706 голов в регулярных чемпионатах лиги, он располагается на восьмом месте в рейтинге.

Ранее олимпийский чемпион Альбервилля по хоккею генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился мнением о том, где продолжит карьеру форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить