Четырёхкратный чемпион НБА Паркер планирует стать президентом ФК «Лион» в 2023 году

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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио Спёрс», самый ценный игрок финала НБА Тони Паркер заявил, что намерен стать президентом футбольного клуба «Лион» в 2023 году.
Четырёхкратный чемпион НБА Паркер планирует стать президентом ФК «Лион» в 2023 году
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на The Undefeated.

Паркер подтвердил, что намерен стать президентом «Лиона» в 2023 году, после того как данную должность покинет Жан-Мишель Ола. 

Экс-баскетболист признался, что для него это большая честь, и отметил, что «Лион» входит в число 50 лучших футбольных клубов планеты. Также Паркер отметил инфраструктуру клуба и подчеркнул, что тот обладает солидным бюджетом.

Ола является владельцем и председателем «Лиона» с 1987 года. За это время команда семь раз стала чемпионом Франции, дважды выиграла Кубок страны и один раз — Кубок французской лиги, семь раз — Суперкубок. 

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил мнение, что скоро футбольная жизнь вернётся в нормальное русло.

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