Четырёхкратный чемпион НБА Паркер планирует стать президентом ФК «Лион» в 2023 году
- Reuters
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на The Undefeated.
Паркер подтвердил, что намерен стать президентом «Лиона» в 2023 году, после того как данную должность покинет Жан-Мишель Ола.
Экс-баскетболист признался, что для него это большая честь, и отметил, что «Лион» входит в число 50 лучших футбольных клубов планеты. Также Паркер отметил инфраструктуру клуба и подчеркнул, что тот обладает солидным бюджетом.
Ола является владельцем и председателем «Лиона» с 1987 года. За это время команда семь раз стала чемпионом Франции, дважды выиграла Кубок страны и один раз — Кубок французской лиги, семь раз — Суперкубок.
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