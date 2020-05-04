Чеферин: скоро старый добрый футбол вернётся

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что вскоре футбольная жизнь вернётся в нормальное русло.

«Человечество победит коронавирус. Теперь мы видим, что мир очень чувствителен, и такая ситуация полностью дестабилизирует. Пока футбол не вернётся, люди не смогут понять, что ситуация нормализовалась. Футбол изменится, но лишь на короткое время. Мир переживал войны и эпидемии. Скоро старый добрый футбол вернётся», — приводит слова Чеферина Nova.rs.

Практически все европейские чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии, были приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее Дибала признался, что скучает по тренировкам и матчам.