Чеферин: скоро старый добрый футбол вернётся

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что вскоре футбольная жизнь вернётся в нормальное русло.
Чеферин: скоро старый добрый футбол вернётся
  • Reuters

«Человечество победит коронавирус. Теперь мы видим, что мир очень чувствителен, и такая ситуация полностью дестабилизирует. Пока футбол не вернётся, люди не смогут понять, что ситуация нормализовалась. Футбол изменится, но лишь на короткое время. Мир переживал войны и эпидемии. Скоро старый добрый футбол вернётся», — приводит слова Чеферина Nova.rs.

Практически все европейские чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии, были приостановлены или отменены из-за пандемии коронавируса.

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