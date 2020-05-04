Дибала признался, что скучает по тренировкам и матчам
- Reuters
«По правде говоря, никогда не думал, что буду настолько скучать по тренировкам и матчам. Чувствую, что мне очень нужно потренироваться, увидеть своих друзей и товарищей по команде. В конце концов, дотронуться до мяча! Самостоятельные тренировки дома — это не то же самое. Хочется надеть бутсы, бегать, забивать голы. Всегда говорю: если в тебе есть страсть, всё вокруг тебя становится в два раза важнее», — цитирует Дибалу «Чемпионат» со ссылкой на Adidas.
Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки «Ювентус» возглавлял турнирную таблицу Серии А.
Ранее «Ювентус» вызвал всех легионеров в Италию.