СМИ: Смолов заявил о намерении остаться в «Сельте» на будущий сезон
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Об этом сообщает один из журналистов телеканала TVGalicia.
Отмечается, что по прилёте в Испанию Смолов дал эксклюзивное интервью, в котором сообщил, что хотел бы провести в «Сельте» следующий соревновательный год.
За свою карьеру Смолов успел поиграть за «Динамо», «Фейенорд», «Урал» и «Краснодар». Состав «Локомотива» он пополнил летом 2018 года. Смолов вышел на поле в 48 матчах и отметился 11 забитыми мячами.
В «Сельте» он оказался зимой и в шести матчах отметился одним голом.
Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.