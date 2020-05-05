СМИ: Смолов заявил о намерении остаться в «Сельте» на будущий сезон

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» из Виго, выразил желание провести в испанском клубе следующий сезон.

Об этом сообщает один из журналистов телеканала TVGalicia.

Отмечается, что по прилёте в Испанию Смолов дал эксклюзивное интервью, в котором сообщил, что хотел бы провести в «Сельте» следующий соревновательный год.

За свою карьеру Смолов успел поиграть за «Динамо», «Фейенорд», «Урал» и «Краснодар». Состав «Локомотива» он пополнил летом 2018 года. Смолов вышел на поле в 48 матчах и отметился 11 забитыми мячами.

В «Сельте» он оказался зимой и в шести матчах отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.