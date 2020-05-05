СМИ: Смолов заявил о намерении остаться в «Сельте» на будущий сезон

Короткая ссылка
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за «Сельту» из Виго, выразил желание провести в испанском клубе следующий сезон.
СМИ: Смолов заявил о намерении остаться в «Сельте» на будущий сезон
  • © MIGUEL RIOPA / AFP

Об этом сообщает один из журналистов телеканала TVGalicia.

Отмечается, что по прилёте в Испанию Смолов дал эксклюзивное интервью, в котором сообщил, что хотел бы провести в «Сельте» следующий соревновательный год.

За свою карьеру Смолов успел поиграть за «Динамо», «Фейенорд», «Урал» и «Краснодар». Состав «Локомотива» он пополнил летом 2018 года. Смолов вышел на поле в 48 матчах и отметился 11 забитыми мячами.

В «Сельте» он оказался зимой и в шести матчах отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Испанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить