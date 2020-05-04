Ла Лига объявила о возвращении команд к тренировочному процессу
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Перед возобновлением тренировок команды должны пройти необходимые медицинские процедуры.
По информации источника, Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями Министерства здравоохранения Испании. Процесс возобновления сезона пройдёт в несколько этапов и займёт примерно четыре недели.
Ранее сообщалось, что два клуба Бундеслиги готовы начать командные тренировки.