Ла Лига объявила о возвращении команд к тренировочному процессу

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Испанская Ла Лига опубликовала заявление о том, что клубы Примеры и Сегунды вернутся к тренировочному процессу в течение недели.
Ла Лига объявила о возвращении команд к тренировочному процессу
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Перед возобновлением тренировок команды должны пройти необходимые медицинские процедуры.

По информации источника, Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями Министерства здравоохранения Испании. Процесс возобновления сезона пройдёт в несколько этапов и займёт примерно четыре недели.

Ранее сообщалось, что два клуба Бундеслиги готовы начать командные тренировки.

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