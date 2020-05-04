Ла Лига объявила о возвращении команд к тренировочному процессу

Испанская Ла Лига опубликовала заявление о том, что клубы Примеры и Сегунды вернутся к тренировочному процессу в течение недели.

РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Перед возобновлением тренировок команды должны пройти необходимые медицинские процедуры. По информации источника, Ла Лига согласовала протокол безопасности футболистов с представителями Министерства здравоохранения Испании. Процесс возобновления сезона пройдёт в несколько этапов и займёт примерно четыре недели. Ранее сообщалось, что два клуба Бундеслиги готовы начать командные тренировки.