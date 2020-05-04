СМИ: «Спартак» не продаст Айртона менее чем за €10 млн

Московский футбольный клуб «Спартак» не намерен продавать защитника команды Айртона менее чем за €10 млн.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство российского клуба считает, что в будущем цена игрока только вырастет. Кроме того, скорее всего, не будет продлён контракт с Лоренсо Мельгарехо, из-за чего Айртон останется практически единственным левым защитником.

Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года за €7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги. Его контракт действует до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Айртон заинтересовал «Порту».