СМИ: Футболист «Спартака» Айртон заинтересовал «Порту»

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Португальский «Порту» проявляет интерес к бразильскому защитнику московского «Спартака» Айртону Лукасу.
СМИ: Футболист «Спартака» Айртон заинтересовал «Порту»
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Об этом сообщает Twitter De Primeira. По данным источника, португальский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего бразильца в качестве возможной замены для защитника Алекса Теллеса, которым интересуется ПСЖ.

Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года за €7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги. Его контракт действует до 2024 года.

Ранее Билялетдинов признался, что не видел матчей Соболева за «Спартак».

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