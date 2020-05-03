СМИ: Футболист «Спартака» Айртон заинтересовал «Порту»

Португальский «Порту» проявляет интерес к бразильскому защитнику московского «Спартака» Айртону Лукасу.

Об этом сообщает Twitter De Primeira. По данным источника, португальский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего бразильца в качестве возможной замены для защитника Алекса Теллеса, которым интересуется ПСЖ.

Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года за €7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги. Его контракт действует до 2024 года.

Ранее Билялетдинов признался, что не видел матчей Соболева за «Спартак».