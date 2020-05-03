СМИ: Футболист «Спартака» Айртон заинтересовал «Порту»
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Об этом сообщает Twitter De Primeira. По данным источника, португальский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего бразильца в качестве возможной замены для защитника Алекса Теллеса, которым интересуется ПСЖ.
Айртон перешёл в «Спартак» из «Флуминенсе» в январе 2019 года за €7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги. Его контракт действует до 2024 года.
Ранее Билялетдинов признался, что не видел матчей Соболева за «Спартак».